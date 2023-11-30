ГИБДД обещает пензенским водителям скрытое патрулирование трасс

30.11.2023 | 19:07

С пятницы, 1 декабря, сотрудники пензенской Госавтоинспекции будут в течение 3 дней проводить на трассах профилактическое мероприятие. Они планируют использовать скрытое патрулирование, то есть передвигаться на неприметных автомобилях.

Цель рейдов - предупреждение и пресечение нарушений правил водителями для снижения уровня дорожно-транспортного травматизма.

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области обращают внимание: самым частым нарушением на трассах, приводящим к жертвам, является неправильный обгон. На него идут как неопытные водители, так и те, что со стажем, будучи уверенными в своем мастерстве.

«Берегите свою жизнь и жизни окружающих!» - призывают автомобилистов в отделении пропаганды.

Около 16:40 29 ноября на 643-м километре трассы М-5 в Пензе водитель, личность которого пока не известна, управляя неустановленным транспортным средством, сбил мужчину и скрылся. Пешеход от полученных травм скончался на месте.