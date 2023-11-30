ГИБДД обещает пензенским водителям скрытое патрулирование трасс

С пятницы, 1 декабря, сотрудники пензенской Госавтоинспекции будут в течение 3 дней проводить на трассах профилактическое мероприятие. Они планируют использовать скрытое патрулирование, то есть передвигаться на неприметных автомобилях.
Цель рейдов - предупреждение и пресечение нарушений правил водителями для снижения уровня дорожно-транспортного травматизма.
В УГИБДД УМВД России по Пензенской области обращают внимание: самым частым нарушением на трассах, приводящим к жертвам, является неправильный обгон. На него идут как неопытные водители, так и те, что со стажем, будучи уверенными в своем мастерстве.
«Берегите свою жизнь и жизни окружающих!» - призывают автомобилистов в отделении пропаганды.
Около 16:40 29 ноября на 643-м километре трассы М-5 в Пензе водитель, личность которого пока не известна, управляя неустановленным транспортным средством, сбил мужчину и скрылся. Пешеход от полученных травм скончался на месте.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀