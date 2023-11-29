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Общество

В Кузнецке представили дизайн-проект новой стелы

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В Кузнецке творческая группа презентовала дизайн-проект новой стелы, которая заменит старую на въезде в город со стороны трассы М-5.

«Предполагается, что конструкцию будут освещать светодиоды (изнутри) и прожекторы, установленные в земле. Подсветку синхронизируют с фонарями на дороге», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

В Кузнецке представили дизайн-проект новой стелы

Реализовать проект планируется к юбилею города, который будет отмечаться в 2025 году.

Вопрос о ремонте стелы поднимался еще в июле 2022-го. Старая конструкция уже тогда выглядела плачевно.

«Пока глаза не поднял, не увидел, что ее красить пора, штукатурить, - никто не дернулся. Она даже у нас не числится, лет 30 или 40 стоит, а ее у нас нет как объекта», - упрекнул тогда подчиненных глава города Сергей Златогорский.

Он подчеркнул: в таком виде стела не должна «украшать» въезд в город.

Ранее заявлялось, что новая конструкция должна появиться летом 2024 года.

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Источник — фото с сайта администрации Кузнецка
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