В Кузнецке задумались о подсветке новой стелы

В администрации Кузнецка рассчитывают, что новая стела на въезде в город появится уже летом 2024 года.
На совещании, которое прошло в понедельник, 13 ноября, глава Кузнецка Сергей Златогорский сообщил, что все вопросы с подрядчиком удалось уладить.
«Единственное, там надо будет думать по подсветке с земли. И заводить электрику непосредственно на стелу», - отметил Златогорский.
Предполагается, что конструкцию будут освещать светодиоды (изнутри) и прожекторы, установленные в земле. Подсветку синхронизируют с фонарями на дороге.
«Надо будет посмотреть, откуда взять эту электрику», - обратился к подчиненным глава.
Вопрос о ремонте стелы поднимался еще в конце июля 2022-го. Объект выглядел плачевно.
«Пока глаза не поднял, не увидел, что ее красить пора, штукатурить, - никто не дернулся. Она даже у нас не числится, лет 30 или 40 стоит, а ее у нас нет как объекта», - упрекнул тогда подчиненных Златогорский.
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