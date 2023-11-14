В Кузнецке задумались о подсветке новой стелы

14.11.2023 | 17:36

В администрации Кузнецка рассчитывают, что новая стела на въезде в город появится уже летом 2024 года.

На совещании, которое прошло в понедельник, 13 ноября, глава Кузнецка Сергей Златогорский сообщил, что все вопросы с подрядчиком удалось уладить.

«Единственное, там надо будет думать по подсветке с земли. И заводить электрику непосредственно на стелу», - отметил Златогорский.

Предполагается, что конструкцию будут освещать светодиоды (изнутри) и прожекторы, установленные в земле. Подсветку синхронизируют с фонарями на дороге.

«Надо будет посмотреть, откуда взять эту электрику», - обратился к подчиненным глава.

Вопрос о ремонте стелы поднимался еще в конце июля 2022-го. Объект выглядел плачевно.

«Пока глаза не поднял, не увидел, что ее красить пора, штукатурить, - никто не дернулся. Она даже у нас не числится, лет 30 или 40 стоит, а ее у нас нет как объекта», - упрекнул тогда подчиненных Златогорский.