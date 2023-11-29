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Общество

Использование телефонов в школах планируют полностью запретить

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Телефоны в школах предложили запретить использовать даже для образовательных целей. Такую поправку в законопроект внесут депутаты Госдумы РФ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в нижней палате.

«Принято решение убрать исключение об использовании гаджетов даже в образовательных целях, можно будет только в экстренных случаях. Внесем такую поправку. Наша позиция совпадает с родительской, но так как их смущали формулировки, приняли решение их изменить. Потому что цель у нас одна. Так же, как и родители, мы не хотим, чтобы дети отвлекались на мобильные телефоны на уроках», - цитирует издание источник.

Известно, что депутаты Госдумы работают над законопроектом о праве учителей регулировать использование средств связи на уроках. Предполагалось, что дети смогут пользоваться телефонами лишь в некоторых случаях, а также на переменах.

Помимо телефонов, в школах могут запретить такие устройства, как умные часы. Они тоже способны отвлекать ребят от учебного процесса.

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