В Пензенской области мигранты не проходили медосмотры в срок

Общество

В Пензенской области мигранты не проходили медосмотры в срок
Печать
Max

В региональном УМВД РФ подвели итоги второго этапа профилактических рейдов «Нелегал-2026».

С 1 по 10 октября полицейские совместно с военными следователями, сотрудниками регионального УФСБ РФ и Росгвардии проверили 411 мест пребывания, работы и досуга иностранцев. Зарегистрировано 219 нарушений законодательства.

Так, выявлены массовые нарушения мигрантами сроков прохождения медицинских осмотров. Строительная компания предоставляла иностранным гражданам жилье по своему юридическому адресу, но не оформляла миграционный учет работников. Некоторые из зарубежных специалистов трудились на территории России незаконно.

В Пензенской области мигранты не проходили медосмотры в срок

По итогам проверок вынесли постановлений на сумму около 1,8 млн рублей. Уже взыскано более 600 000 рублей.

В Пензенской области мигранты не проходили медосмотры в срок

«Сотрудники УМВД России по Пензенской области приняли 68 решений о принудительном выдворении иностранных граждан за пределы страны, вынесено 2 решения о депортации; 62 иностранца включены в реестр контролируемых лиц», - сообщили в ведомстве.

В Пензенской области мигранты не проходили медосмотры в срок

70 гражданам отказали во въезде на территорию России. Возбуждено 2 уголовных дела по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
полиция мигрант трудоустройство
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!