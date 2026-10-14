В Пензенской области мигранты не проходили медосмотры в срок

В региональном УМВД РФ подвели итоги второго этапа профилактических рейдов «Нелегал-2026».

С 1 по 10 октября полицейские совместно с военными следователями, сотрудниками регионального УФСБ РФ и Росгвардии проверили 411 мест пребывания, работы и досуга иностранцев. Зарегистрировано 219 нарушений законодательства.

Так, выявлены массовые нарушения мигрантами сроков прохождения медицинских осмотров. Строительная компания предоставляла иностранным гражданам жилье по своему юридическому адресу, но не оформляла миграционный учет работников. Некоторые из зарубежных специалистов трудились на территории России незаконно.

По итогам проверок вынесли постановлений на сумму около 1,8 млн рублей. Уже взыскано более 600 000 рублей.

«Сотрудники УМВД России по Пензенской области приняли 68 решений о принудительном выдворении иностранных граждан за пределы страны, вынесено 2 решения о депортации; 62 иностранца включены в реестр контролируемых лиц», - сообщили в ведомстве.

70 гражданам отказали во въезде на территорию России. Возбуждено 2 уголовных дела по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ.