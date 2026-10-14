В Пензе завершили дорожные работы на улице Бакунина

Общество

В Пензе завершили дорожные работы на улице Бакунина
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Ремонт дороги на улице Бакунина завершен, сообщили в администрации Пензы в среду, 14 октября.

За последний месяц Бакунина регулярно перекрывали - 21, 22 и 28 сентября, 7, 8, 13 и 14 октября. Теперь неудобства позади.

Обновлен участок от улицы Плеханова до улицы Кирова площадью более 8,5 тысячи кв. м. Работы проводило МБУ «Пензавтодор».

Кроме покрытия, здесь восстановили свыше 50 колодцев и частично заменили бортовой камень (на отрезке от Московской до улицы Кирова).

Сейчас ремонт ведется на Зеленодольской - предстоит уложить верхний слой асфальта. 15 октября с 6:00 до 19:00 там закроют движение на участке от ЖК «Илмари» до улицы Совхоз-Техникум.

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