В Пензе завершили дорожные работы на улице Бакунина

Ремонт дороги на улице Бакунина завершен, сообщили в администрации Пензы в среду, 14 октября.

За последний месяц Бакунина регулярно перекрывали - 21, 22 и 28 сентября, 7, 8, 13 и 14 октября. Теперь неудобства позади.

Обновлен участок от улицы Плеханова до улицы Кирова площадью более 8,5 тысячи кв. м. Работы проводило МБУ «Пензавтодор».

Кроме покрытия, здесь восстановили свыше 50 колодцев и частично заменили бортовой камень (на отрезке от Московской до улицы Кирова).

Сейчас ремонт ведется на Зеленодольской - предстоит уложить верхний слой асфальта. 15 октября с 6:00 до 19:00 там закроют движение на участке от ЖК «Илмари» до улицы Совхоз-Техникум.