В Пензе баня № 3 на улице Кураева остается закрытой

Общество

В Пензе баня № 3 на улице Кураева остается закрытой
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В Пензе все еще не работает баня № 3 на Кураева, 40. В здании котельной вышла из строя кирпичная дымовая труба, ее собирались заменить в течение лета.

Обследование провели еще в апреле и обнаружили, что труба находится в аварийном состоянии и не подлежит ремонту. Баню закрыли.

В начале июня глава Пензы Олег Денисов написал в соцсетях, что планируется замена трубы, стоимость работ рассчитывается. Кроме того, в бане намерены сделать косметический ремонт внутренних помещений.

Назывался срок работ - до 1 сентября. По последним данным, аварийное оборудование демонтировано, баня закрыта.

Сейчас продумываются варианты возведения новой трубы, чтобы запустить котельную и открыть баню, сообщил представитель управления муниципального имущества на странице Олега Денисова во «ВКонтакте».

Ранее в областном центре закрылась помывочная на улице Ушакова, 16: у ООО «Пензенские бани» не нашлось средств на ремонт объекта. Работают заведения по 3 адресам - на улицах Циолковского, 23, Рахманинова, 50, и Конструкторской, 12а.

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