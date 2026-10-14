В Никольске открыли электрозарядную станцию

Общество

В Никольске открыли электрозарядную станцию
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В Пензенской области открылась 28-я электрозарядная станция - в Никольске. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и промышленности в среду, 14 октября.

ЭЗС действуют в Пензе, Кузнецком, Мокшанском, Каменском, Сердобском, Нижнеломовском, Белинском и Городищенском районах. До конца года показатель планируется довести до 30.

В августе новая станция появилась в Кузнецке. Она стала 24-й по счету в регионе.

На 1 января 2026 года в Пензенской области насчитывалось 1 484 электромобиля. К тому моменту их количество выросло почти в 6 раз (в 2023-м было 269, в 2024-м стало 632).

Сейчас прогнозируется новый прирост: спрос на электрокары и гибриды в России подскочил на фоне проблем с бензином.

Кроме того, для владельцев машин такого типа предусмотрены меры поддержки, в частности освобождение от уплаты транспортного налога. Часть ЭЗС состоит в белом списке, что позволяет пользоваться ими при ограничении интернета.

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