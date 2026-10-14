Определен способ предоставления льгот многодетным в парке Белинского

В Пензе готовятся утвердить порядок предоставления льгот многодетным семьям при посещении зоопарка и парка Белинского. Соответствующее постановление главы города Олега Денисова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Предлагается в каждое третье воскресенье месяца выделять всем членам такой семьи по 1 бесплатному билету на все муниципальные аттракционы в парке и на вход в зоопарк.

Для получения билета нужно будет предъявить следующие документы:

- удостоверение единого образца, подтверждающее статус многодетной семьи, или QR-код, содержащийся в электронном удостоверении многодетной семьи;

- копию документа об обучении в образовательной организации по очной форме (на ребенка, достигшего 18 лет).

При этом право бесплатного посещения не распространяется на коммерческие аттракционы в парке и на экскурсионное сопровождение в зоопарке.

Оптимальный способ предоставления льгот данной категории граждан обсуждается давно, однако прийти к общему мнению депутаты гордумы не могли.

Рассматривались такие варианты:

- регламент с посещением учреждений 1 раз в месяц, но не в каждое третье воскресенье, а в любой день по специальной социальной карте (для этого пришлось бы арендовать валидаторы у МУП «АРЦИС»);

- регламент с посещением учреждений 1 раз в месяц в любой день не по карте, а за счет привлечения дополнительных сотрудников, которые вели бы учет (на оплату их труда потребовалось бы 3 164 000 рублей в год);

- перечисление многодетным денежного эквивалента льготы (нужно было бы предусмотреть в бюджете 167 млн рублей в год).