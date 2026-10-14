Пензенцам с собаками пока не следует посещать Олимпийскую аллею

Общество

Пензенцам с собаками пока не следует посещать Олимпийскую аллею
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В ночь с 13 на 14 октября на Олимпийской аллее и в Учительском сквере проводилась акарицидная (противоклещевая) обработка.

С помощью ранцевых распылителей специалисты опрыскали участки вдоль пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок, пояснили в администрации Пензы.

До 7:00 14-го числа посещение объектов было запрещено.

Пензенцам с собаками пока не следует посещать Олимпийскую аллею

Днем здесь провели влажную уборку всех контактных поверхностей игровых элементов, лавочек и тренажеров. Ими можно пользоваться.

А вот владельцам домашних животных следует либо воздержаться от прогулок, либо быть очень внимательными.

«В течение двух суток после открытия аллеи необходимо держать питомцев строго на поводке, чтобы исключить контакт с зелеными насаждениями, где может сохраняться остаточное действие акарицидных средств», - уточнили в мэрии.

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