Названы адреса в Пензе, где отключат свет 15 октября

В четверг, 15 октября, в Пензе на части улиц и проездов в Маньчжурии, на Южной Поляне, в Райках, центре города, Ахунах, а также в отдельных домах на проспекте Строителей и улице Заводской отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Д. Бедного, 20а; 2-й пр-д Д. Бедного, 21;

- ул. Казанская;

- ул. Ново-Казанская;

- ул. Перовской, 2, 2а, 2Б;

- ул. Рязанская, 13, 15.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Калинина, 95, 101, 97, 97а, 97Б, 99, 99а;

- ул. Краснова, 30, 32, 34, 36;

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48;

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- ул. Проломная, 1, 4в;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 8:30 до 16:30:

- пр. Строителей, 72, 76, 80.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Бакунина, 27/76;

- ул. Володарского, 74;

- ул. Володарского/Гладкова, 72/7;

- ул. Гладкова, 9, 13, 14, 22, 24;

- ул. Плеханова, 9;

- пр. Строителей, 56, 60, 62, 66, 68, 74а.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Проточная, 4, 4а, 6, 8, 10;

- СНТ «Луч-2», уч. 110, 111;

- ул. Сортировочная, стр. 3, 4.

С 9:00 до 21:00:

- ул. Заводская, 11, 13, 15.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Ботаническая, 1, 5, 5Б, 5в, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 38, 40, 42;

- ул. Грибоедова, 4-14 (четные).