На площадь Ленина переставили вазоны с улицы Московской

В среду, 14 октября, на площадь Ленина вернули туи, которые в начале сентября убрали на Московскую.

Вазоны переставляли на пешеходную улицу из-за Дня города: площадь Ленина была основным местом торжеств, посвященных 363-летию областного центра.

Горожане отмечают, что на Московской вазоны хорошо смотрелись, и надеются, что туда однажды закупят похожие.

Вазоны на площади Ленина появились в 2018 году, когда проводилась ее реконструкция. Весной 2019-го в них высадили клены Гиннала - 36 штук. Осенью, перед холодами, деревца выкорчевали и отвезли в теплицу городского «Зеленхоза», а весной 2020-го уже не вернули.

В администрации Пензы поясняли, что клены благополучно пережили зиму в теплице, и обещали высадить их в другом микрорайоне города. Где именно, так и не было обнародовано, однако позже в МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» рассказали, что клены Гиннала не прижились.

Чтобы вазоны не пустовали, в них поместили туи.