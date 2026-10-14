На диагностику состояния дорог в Пензе потратят 4,8 млн рублей

На диагностику и оценку технического состояния улично-дорожной сети в Пензе предполагается потратить 4 800 000 рублей.

Торги проводились на портале госзакупок в начале октября, городское УЖКХ предложило заплатить за работы максимум 5 200 000 рублей. От потенциальных подрядчиков поступила только 1 заявка, поэтому закупку признали несостоявшейся.

С участником, снизившим цену на 400 000, планируют заключить контракт.

Диагностика необходима для получения объективной и достоверной информации об эксплуатационном состоянии участков, соответствии их режиму движения и установленной категории.

Специалисты должны выполнить панорамную съемку дорог в прямом и обратном направлении 3 различными камерами (угол обзора - 180 градусов, шаг - 5 метров), провести сканирование для определения геометрических параметров, измерить прочность и сцепные свойства покрытия, зарегистрировать все повреждения.

Также нужно собрать данные о состоянии тротуаров, дорожных знаков, ограждений, остановочных павильонов, площадок отдыха, количестве АЗС.

В списке для обследования - 1 057 элементов улично-дорожной сети общей протяженностью более 723 км.