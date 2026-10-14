На диагностику состояния дорог в Пензе потратят 4,8 млн рублей

Общество

На диагностику состояния дорог в Пензе потратят 4,8 млн рублей
Печать
Max

На диагностику и оценку технического состояния улично-дорожной сети в Пензе предполагается потратить 4 800 000 рублей.

Торги проводились на портале госзакупок в начале октября, городское УЖКХ предложило заплатить за работы максимум 5 200 000 рублей. От потенциальных подрядчиков поступила только 1 заявка, поэтому закупку признали несостоявшейся.

С участником, снизившим цену на 400 000, планируют заключить контракт.

Диагностика необходима для получения объективной и достоверной информации об эксплуатационном состоянии участков, соответствии их режиму движения и установленной категории.

Специалисты должны выполнить панорамную съемку дорог в прямом и обратном направлении 3 различными камерами (угол обзора - 180 градусов, шаг - 5 метров), провести сканирование для определения геометрических параметров, измерить прочность и сцепные свойства покрытия, зарегистрировать все повреждения.

Также нужно собрать данные о состоянии тротуаров, дорожных знаков, ограждений, остановочных павильонов, площадок отдыха, количестве АЗС.

В списке для обследования - 1 057 элементов улично-дорожной сети общей протяженностью более 723 км.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
диагностика дорога ремонт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!