Подсчитано, во сколько в среднем семье обойдется новогодний стол

За год продукты для новогоднего стола подорожали на 9,17%. В декабре 2022-го сумма составила 4 994 рубля.
В этом году семья из четырех человек в среднем может потратить на праздничные угощения около 5 500, пишут «Известия» со ссылкой на зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз».
На эти деньги удастся приобрести продукты для стандартного набора новогодних блюд: оливье, селедки под шубой, горячего и бутербродов с красной икрой, а также сырной и колбасной нарезок. В сумму включены траты на мандарины и шампанское.
Ранее эксперты подсчитали, как за год изменился индекс оливье. Выяснилось, что он вырос на 45%.
За год заметно увеличились цены почти на все ингредиенты популярного салата. В списке картофель, морковь, колбаса, курица, майонез. Остальные составляющие блюда подрожали менее ощутимо.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀