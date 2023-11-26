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Общество

Подсчитано, во сколько в среднем семье обойдется новогодний стол

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За год продукты для новогоднего стола подорожали на 9,17%. В декабре 2022-го сумма составила 4 994 рубля.

В этом году семья из четырех человек в среднем может потратить на праздничные угощения около 5 500, пишут «Известия» со ссылкой на зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз».

На эти деньги удастся приобрести продукты для стандартного набора новогодних блюд: оливье, селедки под шубой, горячего и бутербродов с красной икрой, а также сырной и колбасной нарезок. В сумму включены траты на мандарины и шампанское.

Ранее эксперты подсчитали, как за год изменился индекс оливье. Выяснилось, что он вырос на 45%.

За год заметно увеличились цены почти на все ингредиенты популярного салата. В списке картофель, морковь, колбаса, курица, майонез. Остальные составляющие блюда подрожали менее ощутимо.

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