В Пензе ограничат движение на трассе М-5 «Урал»

На 624-м километре трассы М-5 «Урал» временно ограничат движение из-за работ на линии электропередачи. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор» в пятницу, 24 ноября.
Проезжать окольными путями автомобилистам придется 27 ноября и 1 декабря. Ограничивать движение будут периодически.
«27-го числа - с 10:00 до 10:15, с 11:15 до 11:30, с 12:30 до 12:45, с 13:45 до 14:00. 1 декабря - с 10:00 до 10:15, с 11:15 до 11:30, с 12:30 до 12:45», - рассказали специалисты.
Учитывая обстоятельства, пензенцев просят заранее продумать маршрут. Также необходимо соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.
На участке продолжается возведение автомобильной развязки протяженностью 4 километра. Она соединит микрорайоны Заря и Арбеково через проспект Строителей. Предусмотрены 4 полосы движения, 8 съездов и 2 местных проезда.
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