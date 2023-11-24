Улицу Ново-Терновскую вновь закроют для автомобилистов

24.11.2023 | 10:00

Улицу Ново-Терновскую, соединяющую Пензу и село Засечное, вновь полностью перекроют. Об этом региональный минстрой предупредил в пятницу, 24 ноября.

Недоступным для автомобилистов окажется все тот же участок от Соборной до Алой. Проехать по нему будет невозможно с 0:00 25 ноября до 6:00 26-го.

Перекрытие потребовалось для проведения работ по устройству ливневой канализации.

«На данный промежуток времени установлен маршрут объезда участка по улицам Алой, Светлой, Сухумской в с. Засечном согласно представленной схеме», - пояснили в минстрое.

Ново-Терновскую перекрывали уже неоднократно, и каждый раз это провоцировало заторы в Засечном и Терновке. Во время последнего блокирования отрезка сроки оказались сорваны, что вызвало мощнейшие пробки сразу в нескольких микрорайонах.

«Почему так сложилась ситуация? Там же вынос коммуникаций очень большой, ну и этот узел надо было как-то разрубать: кольцо, нерегулируемый пешеходный переход, на светофорах некоторые просто обманывались.

Мы сейчас упростили этот узел и до четырех полос расширим дорогу. Кто откажется? Этот километр позволит нам и серьезные пробки убрать. Да, неудобства есть, но не бывает так, чтобы «по щучьему веленью», - пояснил ранее министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев.