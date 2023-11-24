Улицу Ново-Терновскую вновь закроют для автомобилистов

Улицу Ново-Терновскую, соединяющую Пензу и село Засечное, вновь полностью перекроют. Об этом региональный минстрой предупредил в пятницу, 24 ноября.
Недоступным для автомобилистов окажется все тот же участок от Соборной до Алой. Проехать по нему будет невозможно с 0:00 25 ноября до 6:00 26-го.
Перекрытие потребовалось для проведения работ по устройству ливневой канализации.
«На данный промежуток времени установлен маршрут объезда участка по улицам Алой, Светлой, Сухумской в с. Засечном согласно представленной схеме», - пояснили в минстрое.
Ново-Терновскую перекрывали уже неоднократно, и каждый раз это провоцировало заторы в Засечном и Терновке. Во время последнего блокирования отрезка сроки оказались сорваны, что вызвало мощнейшие пробки сразу в нескольких микрорайонах.
«Почему так сложилась ситуация? Там же вынос коммуникаций очень большой, ну и этот узел надо было как-то разрубать: кольцо, нерегулируемый пешеходный переход, на светофорах некоторые просто обманывались.
Мы сейчас упростили этот узел и до четырех полос расширим дорогу. Кто откажется? Этот километр позволит нам и серьезные пробки убрать. Да, неудобства есть, но не бывает так, чтобы «по щучьему веленью», - пояснил ранее министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев.
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