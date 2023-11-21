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Общество

Глава минстроя ответил на жалобы из-за Ново-Терновской

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Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев высказался по поводу реконструкции улицы Ново-Терновской и недовольства граждан, связанного с этим.

«Почему так сложилась ситуация? Там же вынос коммуникаций очень большой, ну и этот узел надо было как-то разрубать: кольцо, нерегулируемый пешеходный переход, на светофорах некоторые просто обманывались.

Мы сейчас упростили этот узел и до четырех полос расширим дорогу. Кто откажется? Этот километр позволит нам и серьезные пробки убрать. Да, неудобства есть, но не бывает так, чтобы «по щучьему веленью», - пояснил чиновник.

Гришаев уточнил, что параллельно приходилось и выносить коммуникации, и строить полотно, и переносить троллейбусную линию со световыми опорами, и договариваться с частниками - владельцами заправок, торговых сетей.

«Тем не менее мы этот вопрос двигаем. В этом году мы дойдем до перекрестка с улицей Алой. В планах - идти до Засечного, в следующем году мы продолжим - до транспортно-пересадочного узла будем тянуть.

Если мы там запускаем троллейбусы, то по существующей дороге их не пустишь. Заранее приношу извинения, но с самолета или вертолета новую дорогу не опустишь на место», - констатировал министр.

Он пояснил, что сейчас работы ведутся на средства инфраструктурного льготного бюджетного кредита. Темп работ в 2024 году будет зависеть от того, хватит ли средств.

«В СМИ уже - «вот, надо приглашать других на ремонт, опять отдали все своим» - тему коррупции приплетают. Я уверен: у нас нормальные, сильные дорожные организации, достаточно квалифицированные работники», - заключил Александр Гришаев.

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Источник — фото областного правительства
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