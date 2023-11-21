В Пензенской области вновь ожидается порывистый ветер

В среду, 22 ноября, в Пензенской области сохранится желтый уровень погодной опасности.
«Днем ожидаются порывы северного ветра - 15-18 м/с», - предупредили в главном региональном управлении МЧС.
По информации пензенского гидрометцентра, в течение суток погода будет облачной, с небольшими прояснениями, прогнозируется небольшой снег.
Ночью термометр покажет -9…-11 градусов, днем потеплеет до -5…-7.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская сообщила, что в Пензенской области температура будет понижаться, а снегопады пойдут на убыль.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀