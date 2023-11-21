В Пензенской области вновь ожидается порывистый ветер

21.11.2023 | 22:00

В среду, 22 ноября, в Пензенской области сохранится желтый уровень погодной опасности.

«Днем ожидаются порывы северного ветра - 15-18 м/с», - предупредили в главном региональном управлении МЧС.

По информации пензенского гидрометцентра, в течение суток погода будет облачной, с небольшими прояснениями, прогнозируется небольшой снег.

Ночью термометр покажет -9…-11 градусов, днем потеплеет до -5…-7.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская сообщила, что в Пензенской области температура будет понижаться, а снегопады пойдут на убыль.