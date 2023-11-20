В Пензу прибыли еще два новых троллейбуса

20.11.2023 | 12:23

В Пензу с Уфимского трамвайно-троллейбусного завода прибыли еще две новые машины. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщило региональное министерство цифрового развития, транспорта и связи.

«Итого уже 50 троллейбусов в Пензе. Еще 44 ждем», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Только 35 машин из всех доставленных уже прошли приемку и обслуживают пассажиров на линиях. В основном это маршруты № 7 (Аэропорт - Запрудный) и 105 (Засечное - Арбековская Застава).

Менять троллейбусы планируют на всех маршрутах по мере поступления техники от завода-изготовителя.

Изначально регион приобрел 90 новых машин (по контракту их предполагали поставить до конца сентября), но по результатам проведенных торгов образовалась экономия в 202,5 млн рублей. На эти деньги решили закупить еще 4 троллейбуса.