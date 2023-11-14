Пензенец объяснил, что угрожает тротуару на улице Бутузова

14.11.2023 | 18:09

Ситуацию с разрушением тротуара на улице Бутузова взяли под контроль глава Пензы и начальник городского управления капитального строительства.

Ранее горожане пожаловались в соцсетях, что пешеходной зоной пользоваться нельзя: на одном из участков провалился большой кусок асфальтового полотна.

Улицу Бутузова сдали весной 2023 года. При строительстве подрядчику пришлось решать несколько проблем, связанных с особенностями грунта.

«Летом было обозначено, что явно имеются дефекты, но игнор возобладал», - резюмировал пензенец Сергей на странице администрации Пензы в соцсети «ВКонтакте».

Ему ответил представитель мэрии. По его словам, дефекты, обнаружившиеся летом, были устранены.

«В настоящее время ситуация по разрушенному участку тротуара на улице Бутузова находится под личным контролем главы города и городского управления капитального строительства. Назначена отдельная экспертиза. Определяется оптимальный путь решения, необходимый для восстановления тротуара», - сообщил представитель администрации.

Горожанин указал, что асфальт в этом месте будет постоянно проваливаться. Грунт подмывает вода, стекающая из «озера» на противоположной части дороги, там, где строится новый объект.