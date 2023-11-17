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Общество

Пензенцев заверили, что маршрут № 21 существует

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Многие жители областного центра задумываются над вопросом, миф или реальность маршрут № 21. Его также задала читательница сетевого издания «ПензаИнформ».

«Последний раз встретила его (автобус. – Прим. ред.), когда он полз по Захарова вверх, в сентябре. Больше не замечала. Он вообще ходит? По какому графику?» - поинтересовалась горожанка.

Ее вопрос направили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В ведомстве пояснили, что маршрут № 21, связывающий Пензу-I и городскую больницу № 5, существует. Его обслуживает ООО «Дилижанс Партнер».

«На маршруте работают два автобуса малого класса по расписанию, указанному в реестре муниципальных маршрутов города Пензы, который размещен на официальном сайте министерства цифрового развития, транспорта и связи области в разделе «Важная информация», - сообщили в ГКУ.

Также ведомство, ссылаясь на перевозчика, объяснило, почему график может нарушаться. Причины - сложная дорожная ситуация или поломка автобуса.

«Руководителю предприятия-перевозчика поручено усилить контроль за обслуживанием маршрута и обеспечить оперативную замену транспортных средств, сошедших с линии по технической неисправности», - добавили в ведомстве.

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