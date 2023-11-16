Сроки строительства канала на Зеленодольской сдвинулись

16.11.2023 | 13:09

На улице Зеленодольской в Пензе продолжается строительство водоотводного канала протяженностью более 350 метров. Он необходим для предотвращения размывания проезжей части во время дождей.

Работы разбиты на несколько этапов.

«В настоящее время подрядная организация задействована на верхней части автодороги - от дома № 46 на улице Летней до дома № 5 на улице Зимней. На данном участке ведется укладка щебеночного основания, после чего последует асфальтировка», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Когда канал будет построен, его соединят с действующей ливневой канализацией.

Изначально планировалось закончить работы до 1 декабря, но из-за погодных условий и технических сложностей сроки пришлось сдвинуть. Теперь окончание намечено на декабрь 2023 года.