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Общество

В Кузнецке здание медколледжа желают отдать бизнесу

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В Кузнецке здание медицинского колледжа, находящееся в аварийном состоянии, хотят передать в муниципальную собственность.

В понедельник, 13 ноября, глава города Сергей Златогорский на совещании в администрации заявил, что занятия в колледже не возобновятся.

«Какое-то решение надо будет принимать. Есть разные варианты. Он же (колледж. - Прим. ред.) памятник у нас. Есть схема «Бизнес за рубль» и так далее», - отметил Златогорский.

Он попросил подчиненных подумать, что можно сделать с разрушающимся зданием. Муниципалитету все-таки придется принять его в собственность.

Сергей Златогорский выразил желание, чтобы бывшим колледжем заинтересовался какой-либо бизнес. «Но не по частям, а целиком», - добавил он.

Отдельно необходимо решить вопрос, где разместить образовательное учреждение. Сейчас студенты занимаются на нескольких площадках: в учебном корпусе № 1 Кузнецкого многопрофильного колледжа (Ленина, 246), школе № 3 (Ленина, 116), а также на базе межрайонных больниц - детской и для взрослых.

«Это учреждение надо будет кровь из носу сохранить», - резюмировал Златогорский.

Здание образовательного учреждения в Кузнецке начало рушиться в марте. Студенты завершили учебный год в корпусе № 4 Кузнецкого многопрофильного колледжа (Белинского, 137).

Известно, что здание признано памятником истории и культуры регионального значения. Рассматривался вопрос о его реконструкции и реставрации. Одно время предполагали, что студенты смогут вернуться в восстановленный колледж.

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