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Учеба

Здание кузнецкого медколледжа решили восстанавливать

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В Кузнецке решили восстановить разрушающееся здание медколледжа. Ранее предполагалось, что студенты туда не смогут вернутся.

Судьба здания и учащихся очень интересует кузнечан.

«Про медицинский колледж вопрос опять зашел в тупик. Выделили временно помещения в 3-й школе и педколледже и считают вопрос решенным», - написала горожанка Надежда на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ей ответил представитель Пензенского областного медицинского колледжа.

«Все вопросы по восстановлению здания прорабатываются поэтапно. В настоящее время проведено инженерно-техническое обследование здания на предмет состояния его несущих конструкций и объема необходимых ремонтных работ, собраны коммерческие предложения от проектных организаций на изготовление проектной документации на реконструкцию и реставрацию здания, направлено письмо в Министерство здравоохранения Пензенской области о выделении необходимой суммы для изготовления проектно-сметной документации на реконструкцию и реставрацию здания», - проинформировал он женщину.

Пока проблема решается, студенты будут заниматься на других площадках: в учебном корпусе № 1 Кузнецкого многопрофильного колледжа (Ленина, 246), школе № 3 (Ленина, 116), а также на базе межрайонных больниц - детской и для взрослых.

Ранее подчеркивалось, что мера временная и поиски нового подходящего здания продолжаются.

Здание образовательного учреждения в Кузнецке начало рушиться в марте. Студенты завершили учебный год в корпусе № 4 Кузнецкого многопрофильного колледжа (Белинского, 137). В конце мая глава города Сергей Златогорский заявил, что судьба медколледжа решена: в старое здание он не вернется, но как учебное заведение сохранится.

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