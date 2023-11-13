Кузнецких предпринимателей просят «шуршануть, чтобы заблестело»

13.11.2023 | 19:01

Кузнецкий бизнес призвали неформально подойти к украшению предприятий и объектов торговли перед Новым годом.

«Экономика на подъеме, зарабатывают все неплохо. Могут вот так шуршануть, чтобы заблестело, заиграло», - заявил глава города Сергей Златогорский на оперативном совещании в местной администрации, состоявшемся в понедельник, 13 ноября.

Также он поручил подчиненным проконтролировать качество украшения учреждений образования, здравоохранения и социальных объектов, чтобы все было на достойном уровне.

В Пензе, согласно постановлению главы города Александра Басенко, к 10 декабря предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания должны оформить фасады своих зданий, входные группы, окна, залы в соответствующей тематике.

Также необходимо украсить деревья на прилегающей территории, обеспечить включение вечерней подсветки с 16:00 до 8:00.