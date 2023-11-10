Кузнечане могут подарить праздник нуждающимся детям

10.11.2023 | 09:37

В Кузнецке стартовала традиционная благотворительная акция «Новый год - вместе!». Ее организует отдел социальной защиты населения городской администрации.

Суть акции заключается в том, чтобы собрать новогодние подарки для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Принять участие в акции может каждый желающий. По вопросам участия обращаться в отдел соцзащиты населения по адресу: ул. Ленина, д. 201, каб. № 9, тел.: 8 (84157) 9-00-73, 9-00-71», - сообщили в администрации Кузнецка.

В Пензе на новогодние подарки для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, готовы потратить 1 млн 395 тыс. рублей. Электронный аукцион с соответствующей начальной (максимальной) ценой размещен на портале госзакупок. Планируется приобрести 3 875 килограммовых наборов конфет в пакетах по 360 рублей каждый.

В прошлом году подарки детям из малоимущих и многодетных семей начали раздавать в середине декабря. Около 9 000 кульков закупили за счет бюджетов разных уровней - городского и областного, а также спонсорской помощи.