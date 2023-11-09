Проезд по мосту на улице Токарной открыли раньше срока

09.11.2023 | 12:24

В четверг, 9 ноября, в Пензе досрочно открыли проезд по мосту на улице Токарной, где ремонтировали деформационные швы.

Работы на объекте начались 7-го числа и должны были окончиться к 12-му, но подрядчик справился раньше. Перекрытое на несколько дней движение теперь запущено, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации города.

Специалисты очистили от асфальта и демонтировали металлический лист, располагавшийся непосредственно над швом, затем отремонтировали сам шов и восстановили покрытие.

Проблема плачевного состояния моста обсуждается несколько лет. Его реконструкцию чиновники оценили в 900 млн рублей.

Такую сумму в бюджете пока найти не могут, поэтому решили на данном этапе хотя бы привести в порядок швы, чтобы людям не угрожала опасность.