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Общество

На улице Токарной в Пензе вскрыли шов моста

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Во вторник, 7 ноября, на улице Токарной в Пензе начался ремонт деформационных швов моста через реку Пензу, из-за которого движение транспорта по объекту пришлось приостановить.

«На текущий момент металлический лист, перекрывающий шов, очищен от асфальта и демонтирован. Впереди самая важная работа - непосредственный ремонт. Закончить его исполнитель планирует в конце этой недели», - сообщили в городском управлении ЖКХ.

Мост будет закрыт до воскресенья, 12 ноября. Для объезда этого участка водителям рекомендуют пользоваться улицей Ростовской. Для пешеходов переправа осталась доступной.

Проблема плачевного состояния моста обсуждается несколько лет. Его реконструкцию чиновники оценили в 900 млн рублей.

Такую сумму в бюджете пока найти не могут, поэтому пообещали на данном этапе хотя бы привести в порядок швы, чтобы людям не угрожала опасность.

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Источник — фото Управления ЖКХ г. Пензы
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