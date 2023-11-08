Жителей области предупредили о желтом уровне погодной опасности

08.11.2023 | 22:00

В четверг, 9 ноября, местами в Пензенской области ожидается ливень и порывы восточного ветра 15-18 м/с.

Прогнозируется желтый уровень погодной опасности, предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Как рассказали синоптики Приволжского гидрометеоцентра, в целом день будет дождливым и ветреным (порывы 8-13 м/с).

Утром термометр покажет +4…+6 градусов, днем температура поднимется до +8, а к ночи опустится до +2…+4 градусов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни погода в регионе будет неустойчивой из-за циклонических вихрей.