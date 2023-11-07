В Пензенской области ожидаются циклонические вихри

07.11.2023 | 22:00

В среду, 8 ноября, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Об этом предупреждает региональный гидрометцентр.

Ночью уличные термометры покажут +6...+8 градусов, днем +8...+10. Подует умеренный западный ветер, местами его порывы будут достигать 8-13 метров в секунду.

Опасные природные явления не прогнозируются.

«На текущей неделе погода на территории Пензенской области будет носить неустойчивый характер. Причина тому - циклонические вихри.

При прохождении атмосферных фронтов ожидаются осадки различной интенсивности и порывистый ветер. При этом температурный режим останется повышенным», - сообщили специалисты Приволжского УГМС.