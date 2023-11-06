Птицам стало легче жить в заказнике «Земетчинский»

06.11.2023 | 13:34

Птицам в заказнике «Земетчинский» стало проще переваривать пищу. Для них там устроили галечник (специальное место, куда кладут мелкие камешки. - Прим. ред.), сообщили в региональном минлесхозе.

«Боровая дичь в осенний и зимний период питается в основном грубой пищей: хвоей сосны, почками и завязями сережек березы и ольхи, хвоей и шишечками можжевельника», - рассказали в министерстве.

Чтобы корм легче переваривался, пернатым нужна галька. Проглоченные камешки перетирают пищу в желудке, помогая птице справиться со съеденным.

«Устройство галечников является одним из важных условий улучшения жизни боровой дичи в охотничьих хозяйствах», - подчеркнули в минлесхозе.

Ранее о животных позаботились в Неверкинском районе. Там установили площадки минеральной подкормки.