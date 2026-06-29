Стало известно, где в Пензе отключат свет 30 июня

Во вторник, 30 июня, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на Бугровке, в Цыганском Поселке, на Западной Поляне и в Заре.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- Большая Бугровка, 49Б, 65Б;

- ул. Брянская, 21;

- пр-д Будашкина, 1-16, 18, 20, 24, 26;

- ул. Гастелло, 20-28 (четные), 29-57, 59, 59а, 61, 63-69;

- пр-д Маресьева, 20-26 (четные);

- ул. Маресьева, 34-57, 59-83, 85, 87;

- ул. Островского, 4 (гараж) - 115 (гараж);

- ул. Средняя, 89-97 (нечетные), 103-111 (нечетные);

- ул. Сурикова, 2, 4-29, 31, 32, 35, 37, стр. 38, 39, 41, 43, 45, 47, стр. 53, 55;

- пр-д Челюскина, 5,7;

- ул. Челюскина, 1-7, 9-18, 18а, 20, 21, 24, 31, 33, 35, 37, 37а, стр. 39.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Гончарова, 21, 55, 55а;

- пр-д Гончарова, 2-7, 9-30, 32-44, 46, 48-59, 61, 63, 65-67, 67а, 67Б, 69-71, 74, 77, 79;

- 1-я Офицерская ул., 4-18 (четные), 19-24, 26-41, 43-57 (нечетные), 65; 2-я Офицерская, 2, 4, 6, 8-35, 37-58, 60, 62, 64, 66;

- 1-й Офицерский пр-д, 3-6; 2-й Офицерский пр-д, 3-6; 3-й Офицерский пр-д, 3-6; 4-й Офицерский пр-д, 3-11;

- пр-т Победы, 46-68(четные);

- Боевая Гора, 1, 6, 8, 10-14, 16, 16а, 18;

- ул. Ключевского, 1-32, 34, б/н;

- ул. Ново-Революционная, 4, 27, 29, 31;

- ул. Саратовская, 2, 2а, 4-17, 20, 21, 23, 27-41 (нечетные);

- 1-й пр-д Станиславского, 1-8, 10, 11; 2-й пр-д Станиславского, 1, 2; 3-й пр-д Станиславского, 1, 3, 7;

- ул. Станиславского, 1-26, 28, 30-33, 33а, к/н 2640.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Барышникова, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 58;

- ул. Вигеля, уч. 16, 22, 30, 32, 36, з/у 27;

- ул. Застрожного, 21, 28, 30;

- ул. Киселевой, 17, 26, 29, 32, 33, 42, 50, з/у 19;

- ул. Новоселов, уч.: 582, 597;

- СНТ «Заря», уч.:61, 210, 247, 273, 341, 364, 373, 450, 493, 531, 534, 544, 574;

- ул. Юбилейная, уч.: 211, 233, 237, 240, 286, 296, 297, 304, 307, 311, 315, 324, 332, 337, 342, 345, 357, 359, 367, 369, 372, 374, 376, 425.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.