В Неверкинском районе установили площадки для подкормки животных

13.10.2023 | 21:41

В 2023 году в Неверкинском районе установили 4 площадки для минеральной подкормки диких животных. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщил Минлесхоз Пензенской области в официальном телеграм-калале ведомства.

«Мероприятия по сохранению и улучшению среды обитания диких животных в регионе проводятся регулярно. Солонцы, привлекая зайцев, белок и копытных, спасают их от минерального голодания и удерживают от миграций в поисках соли», - рассказали специалисты.

В январе этого года начальник Центра особо охраняемых территорий и акваторий Пензенской области Сергей Климов объяснял, что для одного лося в сутки должно быть как минимум 30 граммов соли. Солонцы устанавливаются на каждые 1 000 га.

Косули и кабаны нуждаются в зерноотходах. Первые съедают в день по 3 килограмма (с учетом кустарника), вторым нужно около килограмма зернофуража для каждой особи.

Ранее пензенцам объяснили, зачем лоси зимой выходят к дорогам. По словам специалистов, лесных великанов привлекает песко-соляная смесь. Поэтому водителям при проезде через лесные массивы следует быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим.