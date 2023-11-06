7 ноября в Пензе пройдет небольшой дождь

06.11.2023 | 15:13

Как и ожидалось, во вторник, 7 ноября, жителей Пензенской области ждет дождливый, но относительно теплый осенний день. Такой прогноз сделали синоптики.

Утром термометр покажет +9 °С, днем +10 °С, вечером +8 °С, хотя по ощущениям будет казаться, что на улице на пару градусов прохладнее.

В течение дня в регионе будет идти небольшой дождь, это стоит учесть при выходе из дома и одеться соответствующе.

Согласно прогнозам, такую же погоду пензенцы смогут увидеть и в среду, но уже с четверга градусы начнут понижаться.

По народному календарю 7 ноября - Дедовские плачи. Предки воспринимали дождливую погоду в этот день как плач природы и вспоминали своих умерших родственников.