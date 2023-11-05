Пензенцев ожидает дождливая, но теплая неделя

05.11.2023 | 15:49

На предстоящей неделе в Пензенскую область придет дождливая погода. Синоптики пообещали, что температурный фон сохранится повышенным.

Согласно прогнозам Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на понедельник, 6 ноября, термометр покажет +3…+8. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер 9-14 м/с.

Днем в ряде районов ожидается небольшой дождь. Температура поднимется до +10…+13 градусов. Будет дуть южный ветер с порывами до 14 м/с.

Такую же погоду синоптики обещают и во вторник. В среду днем столбик термометра покажет +8…+10, вероятны осадки. В четверг и пятницу прогнозируется +4…+6, тоже возможен дождь.

В выходные прояснения не ожидается. Воздух прогреется до +3…+6 градусов, местами небольшой дождь.