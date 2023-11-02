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Общество

Прокуратура обнародовала итоги проверки лицея в Малой Сердобе

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В Малой Сердобе прокуратура отчиталась об итогах проверки информации, касавшейся нарушения прав учащихся многопрофильного лицея.

С наступлением холодов учащиеся обратились с жалобами к члену Общественной палаты России, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Они рассказали, что им запрещают носить куртки, а писать окоченевшими руками сложно.

После этого поступило еще одно обращение: стало теплее, но руководство учебного заведения угрожает проверить телефоны школьников и выяснить, от кого поступила жалоба. Кроме того, в здании топят настолько сильно, что в кабинетах стоит невыносимая духота.

Обо всем этом Екатерина Мизулина рассказывала у себя в Telegram, прикладывая скриншоты поступавших сообщений.

Ситуацией в лицее занялась прокуратура. Выяснилось, что пуск ресурса состоялся 9 октября. 17-го числа во время посещения лицея работником надзорного органа температура воздуха в кабинетах была вполне комфортной - 23-24 градуса.

Работники прокуратуры провели встречи с учащимися и их родителями, а также педагогами и руководством лицея.

«Факты нарушения прав и законных интересов обучающихся не установлены, обращения по указанным доводам в прокуратуру района не поступили», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

После изучения микроклимата в лицее специалисты установили, что температура, относительная влажность и скорость движения воздуха в классах находятся в пределах допустимых величин.

24 октября на место выезжал министр образования региона Алексей Комаров. Факт давления со стороны руководства и педагогов на обучающихся после их обращений к Екатерине Мизулиной не подтвердился.

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