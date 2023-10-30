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Учеба

Министр не нашел подтверждений конфликта в лицее Малой Сердобы

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В региональном министерстве образования рассказали о результатах проверки в многопрофильном лицее Малой Сердобы, от учеников которого сыпались жалобы директору Лиги безопасного интернета, члену Общественной палаты России Екатерине Мизулиной.

Сначала в обращениях говорилось об отсутствии отопления, затем - о перетопе и давлении на детей со стороны учителей и директора.

Обо всем этом Екатерина Мизулина рассказывала у себя в Telegram, прикладывая скриншоты поступавших сообщений.

Ситуацией в лицее занялась прокуратура. Выяснилось, что его начали отапливать 9 октября. 17-го числа во время посещения учебного заведения работником надзорного органа температура воздуха в кабинетах была вполне комфортной - 23-24 градуса.

Кроме того, рассказ учеников об угрозах директора проверить телефоны и вычислить IP взял под контроль министр образования Пензенской области Алексей Комаров. Он лично выезжал в лицей 24 октября.

«Факт давления со стороны руководства и учителей МБОУ «Многопрофильный лицей с. Малая Сердоба» на обучающихся после их обращений к Екатерине Мизулиной не подтвердился», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в министерстве об итогах проверки.

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