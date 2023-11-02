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Общество

Пензенские врачи спасли жизнь малышу с менингококковой инфекцией

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Врачи областного клинического центра спецвидов медпомощи спасли полуторамесячного ребенка. Мальчик заразился менингококковой инфекцией. Заболевание протекало в тяжелой форме, неделю малыш находился в коме.

Срок пребывания ребенка в реанимации составил три недели. В четверг, 2 ноября, его перевели в отделение. Теперь жизнь мальчика вне опасности.

Врачи называют это чудом.

«Заболевание действительно очень опасное и, я бы сказала, даже страшное. Могу сказать, что это самое настоящее чудо спасения, которое, конечно же, основано на профессионализме наших специалистов, на их искренней заботе о малыше и их беспрецедентной самоотдаче», - прокомментировала завотделением реанимации и интенсивной терапии центра, врач - анестезиолог-реаниматолог Ольга Костромина.

Сейчас на лечении в учреждении с генерализованной формой менингококковой инфекции находятся четверо детей. Пациентам от 27 дней до 14 лет.

Специалисты объяснили: летальность от менингококковой инфекции достаточно высока, она зависит от возраста заразившегося. Тяжелее болеют малыши до года и пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

«Большое значение в исходе заболевания имеют своевременность диагностики и правильно проведенное лечение. Наиболее опасна данная инфекция для детей, поскольку она скоротечна, может вызывать тяжелые осложнения и привести к летальному исходу», - добавили специалисты.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области растет число случаев этой инфекции. Так, в октябре заболевание выявили у 6 пациентов. Для сравнения: за весь 2022 год в регионе поставили 10 таких диагнозов.

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Источник — фото ГБУЗ СВМП
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