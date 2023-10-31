В Пензенской области растет число случаев менингококковой инфекции

31.10.2023 | 15:48

В Пензенской области в октябре зарегистрировали 6 случаев заражения менингококковой инфекцией. За весь 2022 год в регионе поставили всего 10 таких диагнозов.

Об участившихся случаях инфицирования рассказала замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева на брифинге во вторник, 31 декабря.

Она отметила, что в большинстве случаев менингококк, попадая в организм, никак себя не проявляет. Его находят при бактериологическом обследовании. У 10-20% заразившихся наблюдается картина острого назофарингита, который легко принять за ОРВИ, обычную простуду.

Менингококковая инфекция часто дает такие осложнения, как потеря слуха, органические поражения нервной системы.

«Менингококковый сепсис осложняется полиартритами, перикардитом, эндокардитом, миокардитом, воспалительным поражением глаз, поражением почек, печени, надпочечников. Летальность достигает 50%», - перечислили в пресс-службе регионального минздрава.

По словам Марины Воробьевой, защититься от заражения можно с помощью вакцинации. Также профилактикой являются соблюдение правил личной гигиены, закаливание, поддержание иммунитета, лечение простуды, проветривание помещений, санация хронических очагов инфекции.