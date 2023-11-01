На владельцев опасных собак хотят возложить новые обязанности

01.11.2023 | 07:53

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий наложить дополнительные обязательства на владельцев собак потенциально опасных пород.

Как сообщает «Парламентская газета», его разработала Новгородская областная дума.

В частности, владельцам собак потенциально опасных пород предписывается пройти проверку навыков послушания собаки.

«Это может быть курс общей дрессировки или курс «Управляемая городская собака». Дрессировать собаку можно будет у лиц, которые предоставляют такую услугу (кинологические клубы, кинологи и т. п.)», - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект также обязывает маркировать таких собак неснимаемыми и несмываемыми метками. По ним можно будет определить владельца, выкинувшего опасную собаку или допустившего бесконтрольный выгул.

Кроме того, предлагается запретить разведение потенциально опасных собак в жилье: это можно будет делать только в вольерах или отдельных помещениях.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

В перечень потенциально опасных собак, утвержденный правительством РФ, первоначально входило 69 пород, потом его сократили до 13 пунктов. Речь идет о таких собаках, как акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бандог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака. Также учитываются метисы этих пород.