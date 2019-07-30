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Общество | Пензенцы по-разному отнеслись к закону о потенциально опасных собаках

30.07.2019|17:35
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Жуткие кадры из Первоуральска, где в 2012 году стаффордширский терьер разодрал несколько человек, включая своего хозяина, облетели все телеканалы страны, заставив представителей власти в очередной раз задуматься о необходимости принятия закона о содержании собак бойцовых пород.

По прошествии семи лет Правительством России утвержден список четвероногих друзей, опасных для человека. Пензенский кинолог Дмитрий Паук был крайне удивлен, ознакомившись с этим перечнем. Примечательно, что ни стаффа, ни ротвейлера, ни других популярных собак в нем нет.

«Мне с этого смешно вообще стало. Основу списка составляют крайне редкие породы, которых в общем-то в России практически нет, а часть пород вообще буквально в сотнях экземпляров в мире есть. Я думаю, что это некий компромисс между властью, требованиями обычных людей и общественностью кинологической», - отметил Дмитрий Паук.

Изначально в перечень потенциально опасных собак, который в марте разработало МВД, входило 69 пород, в новой версии закона их 12. С 1 января 2019 года животных, оказавшихся в этом, так сказать, санкционном списке нельзя будет выводить на улицу без поводка и намордника, иначе оштрафуют.

По-настоящему свободным питомец сможет себя почувствовать лишь на огороженной территории частного дома, при этом владелец собаки обязан закрепить на входе специальную табличку, предупреждающую о наличии за забором опасного животного.

Нужны ли подобные сведения на дверях людям, которые содержат бойцовские породы в квартирах, в новом законе не сказано.

Владелец английского кокер-спаниеля Алексей считает, что его милый пес не сможет причинить вред прохожим - в отличие от представителей крупных пород.

«Мелких проще сдержать. Того же алабая в 90 кг взрослый человек не каждый удержит. Лучше, чтобы он был в наморднике», - рассказал горожанин.

А вот что по этому поводу думают другие жители Пензы.

«Собаки разные, все зависит от того, как их воспитали хозяева. Есть собаки адекватные, которые не подходят вообще ни к кому и никогда. Мне кажется, это, наоборот, будет отпугивать маленьких детей, заставлять их бояться собак», - предположила женщина.

«С внуком часто гуляешь, а он пугается их», - поделилась пенсионерка.

Многие горожане говорят, что закон нужный, но начать следовало бы не с домашних питомцев, а с бродячих псов, именно они являются потенциальной угрозой для окружающих. Например, в 2010 году от укуса дворняги скончалась пожилая пензячка. Трагедия произошла на улице Ульяновской.

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Гость|30.07.2019 19:06|

Паук эт чё?

Гость|30.07.2019 19:28|

нужно вводить законы! Паспортизацию на собак, вводить понятие утилизационного сбора, налогов,страховок и больших штрафов, так же ограничение числа собак кошек в квартирах - не более 2шт на 100м2 площади. Так же заставлять собирать подписи соседей на разрешение заводить в подъезде собаки.

Имя: Гость
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