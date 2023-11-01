Курьеры и таксисты получают ускоренный интернет в дни распродаж

01.11.2023 | 12:32

Ноябрь в России - сезон активной торговли, когда проходят массовые распродажи в рознице, на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Нагрузка на транспортную сеть в этот период считается пиковой, поэтому «МегаФон» подключает ускоренный мобильный интернет курьерам и таксистам по всей стране.

Такой апгрейд ускорит работу специализированных приложений, даст возможность быстрее выполнять заказы во время самых интенсивных распродаж и предновогоднего ажиотажа.

По статистике «МегаФона», мобильный интернет-трафик крупнейших маркетплейсов ежегодно демонстрирует существенный рост в ноябре-декабре. В эти месяцы прошлого года он увеличился на 62% в сравнении с усредненным значением с января по октябрь.

Пиковые значения приходятся на дни самых интенсивных распродаж. Например, 11 ноября прошлого года, во всемирный день шопинга, трафик онлайн-магазинов был почти в два раза выше, чем в обычные дни.

В этот напряженный период стабильная работа онлайн-сервисов важна не только для тех, кто делает заказы в интернете, но и для тех, кто обеспечивает их доставку.

«МегаФон» решил предоставить партнерам «Яндекс Про» - таксистам и курьерам - ускоренный на 50% мобильный интернет по технологии pre-5G на полтора месяца распродажного бума.

Это технологическое решение сделает быстрее работу профессионального приложения «Яндекс Про», с помощью которого они принимают и выполняют заказы. Pre-5G также обеспечивает стабильную работу приложения в местах наибольшей концентрации пользователей мобильного оператора и улучшает навигацию.

«МегаФон» представил технологию pre-5G в марте 2022 года. Она позволяет в полной мере использовать емкие с точки зрения интернет-трафика сервисы - возможностей pre-5G достаточно для мобильного гейминга, просмотра стриминговых сервисов, онлайн-трансляций, фильмов и сериалов в высоком качестве без «зависаний» картинки.

«Каждому нашему клиенту важно получать свои покупки вовремя, особенно в период, когда многие в преддверии новогодних праздников готовят подарки для близких. Мы уверены, что наша технология ускоренного интернета поможет в сезон распродаж тем, кто напрямую зависит от работы онлайн-сервисов, и поэтому на период пиковых ноябрьских нагрузок на курьеров и водителей такси мы обеспечили их максимально комфортной связью по всей стране», - отметил коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.

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