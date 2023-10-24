Жители Пензенской области продолжают умирать от COVID-19

24.10.2023 | 20:31

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Пензенской области по-прежнему характеризуется ростом заболеваемости, однако не столь значительным, как в начале осени.

«Всего в течение 42-й недели (с 16 по 22 октября. - Прим. ред.) зарегистрировано 234 случая коронавирусной инфекции. Динамика заболеваемости по сравнению с 41-й неделей составляет +1,3%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За 7 дней 57 зараженным потребовалась госпитализация, 259 человек сочли выздоровевшими, 1 пациент скончался от COVID-19.

В общей сложности, по официальным данным, с 2020 года в Пензенской области выявили 236 480 случаев ковида, для 6 306 жителей региона он стал причиной смерти.

«Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон. Основная доля заболевших регистрируется по контакту в семье и близком окружении - 17,4%. Групповых очагов COVID-19 не зарегистрировано», - добавили в управлении.