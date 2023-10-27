Начальник УЖКХ Пензы объяснил работу поливальных машин в холода

27.10.2023 | 12:13

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 27 октября, депутат Андрей Жданников поднял вопрос, который интересует многих пензенцев: зачем в холода коммунальщики поливают проезжую часть.

«25 октября, 11 часов вечера. На путепроводах уже дежурят КДМ - машины с ковшами и песко-соляной смесью. И тут же работают поливальные машины, которые льют воду на асфальт. То есть мы предусматриваем заморозки и обледенение и в этот же вечер поливаем асфальт, чтобы он тут же замерз и пришлось посыпать его песком. Для чего это делается при минусовых температурах?» - задал он вопрос.

Начальник городского управления ЖКХ Ильдар Усманов пояснил: в городе нужно убираться, а дорожно-коммунальные службы следят за температурным режимом.

«Путепроводы могут обледенеть при более высокой температуре, потому что там снизу вода», - пояснил он присутствие пескотрясов.

«То есть все нормально?» - уточнил депутат.

«Да, здесь вопросов нет», - подтвердил Ильдар Усманов.