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Глас народа

Пензенцы обсуждают полив дорог при минусовой температуре

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Жители Пензы активно обсуждают работу поливальных машин на городских дорогах при низкой температуре. Видеозапись появилась в Сети поздним вечером в среду, 25 октября.

«На улице -1, они дорогу моют», - написал автор.

Подписчики не замедлили откликнуться.

Один из них предположил, что дороги поливают реагентом. Однако ему возразили: «Бордюры, что ли, только обрабатывают им? Реагенты распыляют по дороге… Ну и странно, почему же эти реагенты в минус 1 замерзают?» .

«И днем тоже видела. Для чего, объясните, пожалуйста? Чтобы с утра больше аварий было, потому что много кто еще не переобулся?» - написала еще одна горожанка.

«Начиная с лета в этом году как никогда дороги все залили. Каждый день льют и льют. И в дождь все равно льют. Зимой тоже лить будут?» - поинтересовался третий участник обсуждения.

Многие комментаторы высмеяли коммунальные службы.

«Если на дорогу льют воду под дождем - в снегопад на дорогу будут снег сыпать», «Так лед лучше ложится», «В дождь моют - не нравится, в мороз моют - тоже не нравится. Так когда ж им мыть-то?» - шутят пензенцы.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 26 октября, в Пензенской области местами возможен небольшой снег. Днем воздух прогреется до 0…+2, вечером столбик термометра опустится до -1 градуса. Водителям рекомендуют поменять шины на зимние.

Видео vk.com/sova_penza.

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