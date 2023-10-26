В ноябрьские праздники Пензу и Москву свяжет дополнительный поезд

26.10.2023 | 11:27

В период празднования Дня народного единства жители Пензенской области смогут воспользоваться дополнительными поездами до Москвы и обратно (№ 252/251).

Из столицы состав отправится 3 ноября в 22:25, из Пензы 6-го числа в 15:24, уточнила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.

В связи с праздником выходными в 2023 году объявлены 4, 5 и 6 ноября (суббота, воскресенье и понедельник). Пятница, 3 ноября, - рабочий день, который будет сокращенным.

Ранее стало известно, что с декабря жители региона смогут добираться до Минска на прямом поезде из Нижнего Новгорода. Он будет останавливаться в Пензе раз в неделю.

Состав начнет курсировать с 13 декабря. В 15:47 он покинет станцию в Нижнем Новгороде, а 15-го числа в 10:16 прибудет в Минск. Время в пути составит 42 часа 29 минут. Обратно поезд тронется тем же вечером. В 21:57 он отправится со станции в Минске, а 17 декабря в 15:05 доберется до Нижнего Новгорода.

Пока из Пензы до Минска можно доехать на прямом межгосударственном скором поезде № 275/276, идущем из Самары. Он начал курсировать в июне и закончит в начале декабря.