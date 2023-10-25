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Общество

Жители Засечного просят изменить маршруты автобусов № 130 и 149

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Жителям Засечного объяснили, почему ни 130-й, ни 149-й маршруты нельзя продлить до центра села (они идут только до Города Спутника).

«Один автобус на весь район! Неужели нельзя прямые маршруты пустить, чтоб люди с пересадками до работы не добирались?» - пожаловалась пользовательница Дарья К. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области подтвердил, что Засечное и Пензу соединяет лишь 411-й автобус.

«Продление маршрутов № 130, 149 до села Засечного для сохранения существующего интервала движения потребует существенного увеличения количества транспортных средств на маршрутах. А учитывая то, что перевозки на данных маршрутах осуществляются по регулируемому тарифу, продление маршрутов также потребует существенного увеличения бюджетного финансирования на их работу.

При этом экономическая эффективность таких маршрутов значительно снизится по причине того, что в межпиковое время автобусы будут осуществлять движение по маршруту с минимальным количеством пассажиров», - заявили в ведомстве.

Вносить изменения в схему движения нового троллейбусного маршрута № 105, который отправляется в сторону Пензы с улицы Фонтанной в Спутнике, тоже не планируется.

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