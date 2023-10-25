Сетевое издание|18+|Пятница|27 окт 2023|22:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+3oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Названы улицы Пензы, где до конца ноября посадят деревья

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


До конца ноября планируют высадить деревья на улицах в центре Пензы и в нескольких микрорайонах. Об этом в среду, 25 октября, рассказали в пресс-службе администрации города.

Молодые деревья и кустарники появятся на улицах Красной, Урицкого, Кулакова, Кураева, в сквере Дружбы, а также на улицах Новоселов, Мира, Космодемьянской, Гоголя, Терновского, Баумана.

Как отметили в управлении ЖКХ города, места определили с учетом пожеланий пензенцев.

«Посадка проводится в период биологического покоя. Условия для активного развития корневой системы благоприятные. Растения успеют прижиться в почве до наступления устойчивых заморозков», - пояснил заместитель начальника управления ЖКХ Пензы Александр Савенков.

Второй этап начнется весной 2024-го. Специалисты внесут удобрения, сделают прополку и рыхление, займутся профилактикой болезней и защитой от вредителей.

В середине октября возмущение пензенцев вызвала вырубка тополей у здания строящегося цирка на улице Плеханова. В управлении ЖКХ города рассказали, что деревья были аварийными и их пришлось ликвидировать. Горожанам пообещали высадить на их месте липы. Это запланировали сделать в 2024 году.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте