Названы улицы Пензы, где до конца ноября посадят деревья

25.10.2023 | 17:36

До конца ноября планируют высадить деревья на улицах в центре Пензы и в нескольких микрорайонах. Об этом в среду, 25 октября, рассказали в пресс-службе администрации города.

Молодые деревья и кустарники появятся на улицах Красной, Урицкого, Кулакова, Кураева, в сквере Дружбы, а также на улицах Новоселов, Мира, Космодемьянской, Гоголя, Терновского, Баумана.

Как отметили в управлении ЖКХ города, места определили с учетом пожеланий пензенцев.

«Посадка проводится в период биологического покоя. Условия для активного развития корневой системы благоприятные. Растения успеют прижиться в почве до наступления устойчивых заморозков», - пояснил заместитель начальника управления ЖКХ Пензы Александр Савенков.

Второй этап начнется весной 2024-го. Специалисты внесут удобрения, сделают прополку и рыхление, займутся профилактикой болезней и защитой от вредителей.

В середине октября возмущение пензенцев вызвала вырубка тополей у здания строящегося цирка на улице Плеханова. В управлении ЖКХ города рассказали, что деревья были аварийными и их пришлось ликвидировать. Горожанам пообещали высадить на их месте липы. Это запланировали сделать в 2024 году.