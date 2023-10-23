Запущено движение троллейбусов между Засечным и Арбековом

23.10.2023 | 09:19

Утром в понедельник, 23 октября, начал работу троллейбусный маршрут № 105, связывающий Засечное (Пензенский район) и Дальнее Арбеково (Пенза).

«Его запустили по просьбам людей, которые проживают в Городе Спутнике. Отмониторим, как это все будет реализовываться.

После того как до конца года будут поставлены две тяговые подстанции, здесь будет троллейбусное движение с контактной сетью, троллейбусный парк строится здесь неподалеку», - рассказал губернатор Олег Мельниченко.

В будни на линии решили задействовать 18 троллейбусов, в выходные дни и праздники - 15. Стоимость проезда и провоза багажа, как и в других троллейбусах, составит 20 рублей.

Подробно маршрут описан здесь, график движения - тут.

Что касается поставки в регион новых «рогатых машин», то ее скорость зависит от производственных мощностей завода, заявил Мельниченко.

«Рассчитываем, что до конца года мы основную часть закупленных троллейбусов получим и в следующем году у нас на линии будет уже 94 троллейбуса», - заключил он.