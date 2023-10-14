В аэропорту инвалиды могут получить коляску и сопровождение

14.10.2023 | 12:19

В пензенском аэропорту инвалидам и людям с ограниченными возможностями предоставляют несколько видов услуг.

Так, у входа в аэровокзал, на первом этаже здания и в санузле есть кнопки вызова сотрудника, который будет сопровождать такого пассажира.

Перемещаться по территории аэропорта и подняться на борт можно с помощью инвалидного кресла, которое предоставляется бесплатно. Коляски хранятся в здравпункте и предусмотрены для воздушных судов любого типа.

Места встречи особенных пассажиров располагаются с правой стороны у входа в аэровокзал.

«При покупке авиабилета обязательно сообщайте, что вы или сопровождаемый вами пассажир относитесь к особой категории. Перевозка, требующая специальных условий, должна быть предварительно согласована с перевозчиком (носилки, необходимость специального медицинского оборудования и др.)», - предупредили в пресс-службе Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Связаться со специалистом службы организации перевозок можно круглосуточно по телефонам: +7 (841-2) 45-39-00, 45-38-87, а также +7 (841-2) 45-39-03 (здравпункт).